Насосную станцию второго подъема реконструируют в Оренбурге

В Оренбурге в 2021 году планируют реконструировать насосную станцию и переложить 10 км водопроводных сетей. Мероприятия пройдут в рамках модернизации городской системы водоснабжения, сообщает «Росводоканал Оренбург».

Речь идет о насосной станции второго подъема Южно-Уральского водозабора. Ее реконструируют, а также заменят на ней оборудование. Кроме того, специалисты построят или переложат 10 км сетей диаметром от 100 мм до 800 мм, уточняет РИА «Оренбуржье».

В 2021 году оренбургскому водопроводу исполняется 157 лет. Изначально его протяженность составляла всего 4 км, теперь она достигает 1610 км. Источниками водоснабжения являются четыре водозабора в черте города и восемь водозаборов пригородных поселков.

По словам главного инженера «Росводоканал Оренбург» Дмитрия Стрельцова, модернизация системы идет непрерывно. За последние 10 лет из эксплуатации вывели несколько мелких водозаборных сооружений, абонентов переключили на магистральный водопровод. Завершается использование старейшего Уральского открытого водозабора. Людей, проживающих в центральной и восточной части Оренбурга, перевели на водоснабжение с Южно-Уральского водозабора, который запустили в 2020 году.

По данным государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля «Росводоканал Оренбург», показатели воды в городе соответствуют всем гигиеническим нормативам.