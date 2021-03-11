ЕК продлила до конца июня запрет на экспорт вакцин от COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) продлила до конца июня действие специального механизма, который защищает экспорт вакцины от COVID-19 с территории стран Евросоюза (ЕС) без получения их разрешения. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на сайте ЕК.

«Сегодня комиссия продлила до конца июня действие механизма прозрачности и авторизации экспорта вакцин от коронавируса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение следует за постоянными задержками поставок некоторых вакцин в ЕС.

Как сообщала ранее «Газета.ру», во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность из-за запрета Евросоюза вывозить вакцины за пределы союза. Известно, что данный запрет начал действовать 29 января.

9 марта стало известно, что американская компания Johnson & Johnson сообщила Евросоюзу о проблемах с поставками необходимого объема вакцины от коронавируса во втором квартале текущего года.

В Эстонии, которая входит в ЕС, прекратили использовать партию препарата против коронавируса AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти вакцинированного указанным лекарством. Об этом 10 марта сообщила заместитель директора департамента здоровья страны Мари-Анне Хярма. Приостановлено применение и в Дании.

7 марта власти Австрии также сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.