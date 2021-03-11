Захвативший заложницу в Северодвинске сдался полиции

Мужчину, захватившего заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске, задержали, сообщает в четверг, 11 марта, телеканал РЕН ТВ.

Преступник сдался сотрудникам правоохранительных органов после переговоров.

О том, что вооруженный мужчина ворвался в офис микрозаймов на улице Ломоносова и взял в заложники одного человека, сообщалось ранее в этот же день. Здание и прилегающий район были оцеплены.

По предварительным данным, 53-летний мужчина решился на противоправную деятельность после того, как его за долги начали осаждать коллекторы. Он добивался встречи с руководством офиса с требованием списать ему долг и обещал не причинять вреда сотруднице компании.

Как сообщили в полиции, у задержанного изъят обрез охотничьего ружья и патроны. Девушка не пострадала. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.