У захватившего заложницу в Северодвинске изъяли обрез ружья и патроны

У мужчины, взявшего в заложницы девушку в офисе в Северодвинске, изъяты обрез охотничьего ружья и патроны, сообщили в четверг, 11 марта, в МВД по Архангельской области.

«У него изъят обрез охотничьего ружья и патроны. Девушка не пострадала. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в пресс-релизе.

О том, что вооруженный мужчина ворвался в офис микрозаймов на улице Ломоносова и взял в заложники одного человека, сообщалось ранее в этот же день. Здание и прилегающий район были оцеплены.

Мужчину задержали. Преступник сдался правоохранителям после переговоров.

Предварительно известно, что 53-летний мужчина решился на противоправную деятельность после того, как его за долги начали осаждать коллекторы. Он добивался встречи с руководством офиса с требованием списать ему долг и обещал не причинять вреда сотруднице компании.