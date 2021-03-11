Сквер Пушкина планируют благоустроить в Ельце

В Ельце (Липецкая область) планируют благоустроить сквер Пушкина. Проект должен быть представлен на всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения».

Как сообщает городская администрация, власти просят горожан помочь доработать проект благоустройства сквера. От людей ждут предложений и пожеланий по функциональному наполнению зоны отдыха, пишет GOROD48.

Сквер Пушкина выбрали для благоустройства по результатам общегородского опроса.

10 марта сообщалось о том, что в Ельце намерены разработать единый дизайн-код. В этом году на улицах появятся первые вывески в новом стиле. Проект планируется обсудить с предпринимателями, возможны корректировки с учетом их мнений.