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Путин потребовал увеличить расходы на строительство инфраструктуры

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Президент России Владимир Путин 11 марта призвал увеличивать на региональном и федеральном уровнях расходы на строительство инфраструктуры.

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«Опережающие вложения в инфраструктуру — это залог, прочная база экономического роста, важнейший фактор для улучшения качества жизни наших граждан», — сказал глава государства на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Путин добавил, что такие расходы необходимо увеличивать как на федеральном уровне, так и предоставить больше возможностей для их наращивания и на уровне регионов.

18 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила почти 160 новых инвестиционных проектов для поддержки инфраструктуры в субъектах России на общую сумму 610 млрд рублей.

В октябре 2020 года сообщалось, что правительство России спишет часть долгов по бюджетным кредитам регионам, которые направляют высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, сумма списания будет равняться объему налогов, которые инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет.

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