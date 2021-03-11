Дефицит бюджета в январе-феврале составил 645 млрд рублей

Министерство финансов России в четверг, 11 марта, опубликовало предварительную оценку исполнения федерального бюджета страны в январе-феврале 2021 года. Согласно материалу, размещенному на сайте ведомства, дефицит составил 645 млрд рублей.

За указанный период в федеральный бюджет поступило 2,755 трлн рублей, что составляет 14,7% к общему объему доходов бюджета страны.

Наибольшие перечисления в федеральный бюджет осуществила Федеральная налоговая служба — 1,83 трлн рублей, или 15% к ожидаемому показателю доходов российского бюджета на текущий год.

Федеральная таможенная служба перечислила в казну 772,558 млрд рублей, или 15,5% к годовому прогнозу, а другие ведомства — 152,283 млрд рублей (9,6% к прогнозу)

Расходы бюджета составили 3,4 трлн рублей или 15,8% к общему утвержденному годовому объему. Кроме того этот показатель также равен 15,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

«По состоянию на 1 марта 2021 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 13,552 трлн рублей , — отметили в ведомстве.

При этом указывается, что в целях финансирования дефицита федерального бюджета часть средств Фонда национального благосостояния в валюте была реализована за 11 051,3 млн рублей.

Закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2020 года. Согласно документу, доходы бюджета в 2021 году должны составить 18,8 трлн рублей, а расходы — 21,52 трлн рублей. Дефицит при этом прогнозируется на уровне 2,75 трлн рублей.

Тогда же пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что снижение уровня российской экономики в 2021 году ожидается не таким сильным, как в 2020-м.