Маршруты здоровья в Самарской области получили паспорта

В Самарской области паспортизировали маршруты здоровья, расположенные в Новокуйбышевске, городских поселениях Смышляевка и Петра-Дубрава в районе Волжский. Также подготовку прошли инструкторы здорового образа жизни.

Как сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации, проект опирается на рекомендации Минздрава России по созданию программ укрепления общественного здоровья. В рамках реализации в каждом муниципалитете создали рабочую группу и маршруты здоровья. Последние впоследствии паспортизировали, уточняет НИА «Самара».

Кроме того, бесплатное обучение прошли инструктора ЗОЖ. Также были сформированы команды, которые примут участие во Всероссийских межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе (все шаги человека за день).

В феврале сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал предложение ввести праздничный День здорового образа жизни (ЗОЖ) в России. С такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля — во Всемирный день здоровья — выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России.