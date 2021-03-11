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«Тинькофф» внедрил своего голосового помощника «Олега» в социальную сеть ClubHouse

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В голосовой социальной сети ClubHouse появился ассистент «Тинькофф» «Олег». Об этом 11 марта « Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

«Это первый случай интеграции голосового помощника и технологий синтеза и распознавания речи в этой социальной сети. Голосовой ассистент «Олег» будет функционировать в сети в качестве полноценного пользователя», — говорится в сообщении.

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Благодаря своим навыкам распознавания и синтеза речи в режиме реального времени — технологии Tinkoff VoiceKit — «Олег» сможет дать модераторам комнат дополнительные возможности для общения с пользователями ClubHouse и модерирования дискуссий. Например, «Олег» сможет заходить в комнаты, слушать выступления спикеров, расшифровывать речь в режиме реального времени и вести текстовые трансляции в своем Telegram-канале «Олег в Клабхаусе». Также он может выступать в роли модератора комнат в сети, озвучивать вопросы спикеров, напоминать о тайминге и регламенте и т.д.

По словам директора по технологиям искусственного интеллекта «Тинькофф» Павла Калайдина, «Олег» поможет создателям комнат и модераторам дискуссий, когда у слушателей нет возможности задать вопрос самостоятельно — например, слишком шумно или не хочется перебивать спикера.

«Для таких случаев мы разрабатываем интерфейс для приема вопросов через чат с «Олегом» в Telegram: аудитория присылает ему вопросы, которые он зачитает с идеальным произношением, и по желанию сохранит приватность автора вопроса», — рассказал он.

Речевые технологии Tinkoff VoiceKit — это глубокие нейросетевые модели для синтеза и распознавания речи, которые в течение последних лет разрабатывались в «Тинькофф» в рамках стратегии AI First и использовались для создания «Олега».

Ранее в декабре 2019 года «Тинькофф» запустил «Олега» в экосистемы «Мобайл» и «Страхование». В «Тинькофф Мобайле» в обязанности «Олега» входит прием звонков, их запись и отправка текстовой расшифровки беседы по SMS или в приложение. В «Тинькофф Страховании» голосовой помощник сможет регистрировать ДТП для владельцев полисов ОСАГО и каско. По информации компании, «Олег» уже сократил сроки по решению вопросов урегулирования убытков по полисам ОСАГО в три раза.

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