В бундестаге призвали принять конкретные шаги по защите СП-2

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат фракции «Левые» Клаус Эрнст 11 марта призвал немецкое правительство к конкретным шагам по защите «Северного потока — 2» (СП-2) от американских санкций.

«Уже есть хорошие предложения, например предложения Института Жака Делора, как Евросоюз может вооружиться для защиты от экстерриториальных санкций США. Эти и другие предложения должны обсуждаться на уровне ЕС, необходимо срочное единство касательно дальнейших шагов», — цитирует «Интерфакс» Эрнста.

Он отметил, что нужно срочно защитить европейский суверенитет от нелегитимных угроз санкций со стороны Соединенных Штатов.

10 марта госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжат выступать против «Северного потока – 2» и допускают возможность введения новых санкций, однако признал, что проект почти закончен.

8 марта сообщалось, что ряд республиканцев в палате представителей конгресса выразили обеспокоенность по поводу санкций в отношении организаций, которые заняты в строительстве газопровода, со стороны администрации президента США Джо Байдена.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина и несколько европейских стран.