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В Дагестане уничтожен боевик, из-за которого вводился режим КТО

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В Дагестане ликвидирован боевик, планировавший совершить террористический акт. Как сообщили в четверг, 11 марта, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), злоумышленник был нейтрализован во время перестрелки в ходе проведения контртеррористической операции.

В ходе спецоперации никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал, отметили в комитете.

Уточняется, что на месте перестрелки были обнаружены автомат, «пояс смертника» и большое количество боеприпасов, пишет «Газета.ру».

Ранее в среду сообщалось, что режим КТО был введен в Советском районе Махачкалы. Как стало известно, перед этим неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам при проверке данных о подготовке террористических преступлений.

Позже в НАКе уточнили, что в городе проходит спецоперация по задержанию бандита, оказавшего вооруженное сопротивление.

В комитете добавили, что спецслужбы получили информацию о том, что сторонник одной из международных террористических организаций готовит теракт. Бандит был обнаружен в одном из местных частных домов, и ему было предложено сложить оружие и сдаться, однако он в ответ открыл огонь.

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