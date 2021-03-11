Более 140 учеников школы Барнаула обратились к медикам с симптомами отравления

Более 140 учеников Барнаульской школы № 128 Алтайского края обратились к медикам с жалобами на симптомы отравления. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

«Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка»,—сказали в пресс-службе.

2 марта стало известно, что в Красноярcке 56 школьников госпитализировали после массового отравления в школе. По данным регионального Роспотребнадзора, дети в возрасте от 7 до 14 лет отравились, предположительно, овощными салатами, приготовленными с нарушением технологического процесса.