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Twitter не ответил на требование РКН удалить запрещенные материалы

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Роскомнадзор не получал ответа от Twitter на требование удалить запрещенные материалы, сообщается в четверг в Telegram-канале ведомства.

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«Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал», — говорится в посте.

Как отметили в ведомстве, по данным на 11 марта социальная сеть не удалила более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией.

Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter примет необходимые меры по удалению такой информации и проинформирует об этом ведомство.

Накануне Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети в связи с замедлением работы сервисов в России.

Соответствующее решение Роскомнадзор принял из-за того, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Замглавы ведомства Вадим Субботин уточнил, что замедление работы Twitter обеспечено в полном объеме на всей территории России.

«Все, о чем мы заявляли вчера, все обеспечено штатно», — подчеркнул он.

Представитель Роскомнадзора напомнил, что работа Twitter замедлена на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных.

В ответ на заявление Twitter официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила, что сама социальная сеть 6 января начала ограничивать работу аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, а вскоре и удалила его страницу окончательно.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.

Вечером в среду РКН составил и передал в суд три протокола в отношении сервиса за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

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