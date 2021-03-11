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Главы МИД России, Катара и Турции провели переговоры в Дохе
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Главы МИД России, Катара и Турции провели переговоры в Дохе

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Главы МИД России,Турции и Катара и Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели переговоры в Дохе.

После фото- и видеосъемок начала встречи журналистов попросили удалиться из зала, после этого министры приступили к переговорам.

По итогам встречи Чавушоглу заявил, что трехсторонняя встреча глав МИД РФ, Турции и Катара станет регулярным форматом. Следующие переговоры пройдут в Турции.

Глава МИД Катара выразил надежду на то, что на консультации по Сирии в трехстороннем формате будут проводится на регулярной основе.

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Катар — завершающий пункт поездки Лаврова по Ближнему Востоку, которая началась 8 марта с ОАЭ и продолжилась визитом в Саудовскую Аравию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудил ситуацию в Ливии и интенсификацию международных усилий по содействию нормализации обстановки в этой стране с главой МИД

9 марта Лавров в ходе своего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири. В ходе разговора они обсудили ситуацию в Сирии в ключе необходимости объединения международных усилий по урегулированию кризиса в республике на базе резолюции 2254 Совбеза ООН.

10 марта глава МИД России выразил уверенность, что РФ и Саудовской Аравии нужно развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+.

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