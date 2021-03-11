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Лукашенко назначил нового председателя СК Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отстранил Ивана Носкевича от должности руководителя Следственного комитета республики и назначил на этот пост Дмитрия Гору, передает 11 марта госагентство БелТА.

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В течение последнего года Гора занимал должность заместителя генерального прокурора страны. Он окончил московский Военный Краснознаменный институт и начал карьеру в следственном отделе управления КГБ по Брестской области. Некоторое время Гора возглавлял следственное управление белорусского КГБ.

Кроме того, президент сменил руководителей МЧС Белоруссии и Генштаба вооруженных сил республики.Министром по чрезвычайным ситуациям был назначен Вадим Синявский, а пост главы Генштаба и первого заместителя министра обороны занял Виктор Гулевич.

В октябре 2020 года Лукашенко назначил Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области, ранее он занимал должность госсекретаря Совбеза, Юрия Караева — инспектором по Гродненской области, ранее он был главой МВД, а также Александра Барсукова — инспектором в Минске, до этого он занимал должность замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности.

Назначения военных в качестве помощников в регионах белорусский лидер объяснил тем, что силовики могут обеспечить в субъектах республики порядок и дисциплину.

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