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Молодая мама в Карелии скончалась от COVID-19 через неделю после родов

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В Карелии проводится доследственная проверка по факту смерти молодой матери от коронавирусной инфекции. Женщина скончалась 7 марта, ей было 25 лет. В конце февраля она родила ребенка, ей сделали кесарево сечение на сроке 28 недель. Об этом рассказали в Перинатальном центре Петрозаводска.

Врачи боролись за жизнь пациентки больше двух недель. Девушку поместили на искусственную вентиляцию легких, однако спасти ее не удалось, передает ИА «Карелinform». Данным инцидентом заинтересовались сотрудники управления Следственного комитета по республике. Дочь погибшей находится в отделении интенсивной терапии и реанимации новорожденных.

Ранее в Иркутской области врачи спасли беременную женщину, заболевшую COVID-19 и получившую стопроцентное поражение легких. Она обратилась к медикам уже на восьмом месяце беременности с повышенной температурой.

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