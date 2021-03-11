Национальная родительская ассоциация поддержала ограничение работы Twitter

Решение замедлить работу соцсиальной сети Twitter правильное и назрело давно, заявила «Известиям» исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская, в четверг, 11 марта.

«Мы старались договориться (с Twitter — Ред.). Лояльности мы в этом вопросе не получили. В итоге мы имеем прямое вмешательство в семью, мы имеем прямое воздействие на детей, мы имеем трагедии в семьях, искалеченные судьбы», — сказала Лариса Санатовская.

Она отметила, что любой контент можно разделить на качественный, несущий светлые эмоции, и негативный.

К позитивному контенту можно отнести, театральные форматы, советские фильмотеки и современные мультфильмы для семейного просмотра, подчеркнула специалист.

«Дети — это губка, которая все впитывает. И несмотря на огромную работу с детьми со стороны педагогическог и родительского сообщества бреши остаются. Я полагаю, любая европейская страна или США при такой же ситуации уже давно наказали всех виновных вплоть до уголовной ответственности», — сказала исполнительный директор.

Накануне, 10 марта, Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети в связи с замедлением работы сервисов в России.

«Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети», — заявил представитель соцсети.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 11 марта назвал абсурдным заявление о якобы ограничении общественного диалога в российском интернете. Более того, он указал, что федеральная служба готова к диалогу с руководством сервиса микроблогов, однако компания не идет на контакт.

В ответ на заявление Twitter официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила, что сама социальная сеть 6 января начала ограничивать работу аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, а вскоре и удалила его страницу окончательно.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.

Вечером 10 марта РКН составил и передал в суд три протокола в отношении сервиса за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

Решение замедлить скорость работы Twitter на территории РФ Роскомнадзор принял из-за того, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков