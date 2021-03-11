Песков оценил вероятность второго разговора Путина с Байденом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил вероятность организации второго телефонного разговора главы государства Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в ближайшее время.

«Пока нет никаких разговоров на этот счет, разумеется, ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам, они не простые, но, тем не менее, они есть», — сказал он в четверг, 11 марта.

Также журналисты спросили представителя Кремля об успехах сторон в налаживании диалога.

«Слишком много критических разногласий», — ответил Песков.

Ранее, 20 февраля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что российские власти уже направили администрации Байдена запросы на организацию первых контактов для будущего взаимодействия. Он отметил, что Москва рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном.

26 января Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джо Байденом. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и других сферах, среди которых и торгово-экономическая. Кроме того, в ходе разговора президенты выразили удовлетворенность нынешними достижениями в вопросе продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

На следующий день, 27 января, Песков отметил, что никаких условий для перезагрузки в отношениях России и США нет, однако президенты подчеркнули необходимость продолжения диалога.