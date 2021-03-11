Hyundai выпустит футуристичный минивэн

Компания Hyundai распространила первое изображение нового минивэна Staria с футуристичными элементами дизайна.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 11 марта в редакцию «Известий», новинка получит плавную линию крыши, тонированные панорамные окна и короткие свесы. Переднюю часть машины оснастят узкой светодиодной полоской по всей ширине кузова и массивной решеткой радиатора.

Кроме того, в салоне машины установят большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и сиденья, обитые кожей.

В компании подчеркнули, что для максимального удобства и комфорта высота салона была подобрана так, чтобы новый минивэн стал подходящим автомобилем как для семейных, так и для деловых поездок.

10 февраля сообщалось, что Hyundai показала концепт Tiger X-1, который представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности. По задумке разработчиков такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне.