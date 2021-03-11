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Кремль не получал приглашения Путину участвовать в саммите по климату в США

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В Кремле не получали предложений об участии президента России Владимира Путина в саммите по климату, организуемом американским лидером Джо Байденом. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе», — сказал Песков.

О том, что США запланировали в апреле проведение саммита по климату, Белый дом сообщил 27 января. Байден также создал новую должность — спецпосланник президента США по вопросам климата, он будет входить в Совет национальной безопасности.

19 февраля стало известно, что США официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату.

В российском МИДе поприветствовали возвращение Вашингтона в соглашение. США объявили о выходе из него в июле 2017 года, а через месяц уведомили об этом ООН, процедура была завершена в конце 2020 года. Таким образом, США стали первой и единственной страной, покинувшей соглашение с момента его принятия в 2015 году.

Демократ Джо Байден, вступивший в должность президента США 20 января, вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.

Соглашение было подписано в декабре 2015 года. К соглашению присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия к 2100 году.

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