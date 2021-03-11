В Подмосковье начался пожар на автосервисе

В Подмосковной Калиновке на автосервисе вспыхнул пожар, охвативший площадь в 1700 кв. м. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Отмечается, что открытое горение ликвидировано силами спасателей.

«В 12:23 произведена локализация пожара на площади 1670 кв. м, а в 12:47 — ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

Всего к тушению были привлечены 65 человек и 19 единиц техники.

В МЧС отметили, что огнем были охвачены 22 автомобиля, автосервис и административное здание.

Причина возгорания пока не установлена.

22 февраля пожар начался на автосервисе в Екатеринбурге. Затем пламя по крыше перекинулось на частные дома. Площадь пожара составила более 200 кв. м. Один человек пострадал.