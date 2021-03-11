Мэр Курильского района назвал глупостью призывы к блокаде проливов
Мэр Курильского района (Итуруп) на Сахалине Вадим Рокотов в четверг, 11 марта, раскритиковал призывы японского политолога Акио Каватао блокировать проливы между Россией и Японией.
«Японец, отставной дипломат. Заявление глупое — каким образом заблокировать? Войну нам объявить что-ли? Кто рискнет... Ну, а системы ракетного вооружения на Итурупе за считаные секунды «убьют» любую блокировку. А про долгую работу и не торопиться и прочее — это нам давно ясно. Они не отступят, а мы на отдадим», — цитирует Рокотова «РИА Новости».
Как сообщил агентству главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, идея блокировки южных Курил является несбыточной в связи с тем, что действующее российское законодательство и военный потенциал Москвы не позволят Токио осуществить эти намерения.
Акио Каватао долгое время работал в МИД Японии, он трижды был в командировках в посольстве в СССР и России. В качестве приглашенного профессора политолог преподает в Токийском университете и университете Васэда.
15 февраля член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Японии следует заключить с Россией мирный договор без всяких предварительных условий. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией.
7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга рассказал, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.