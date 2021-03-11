Эксперты оценили спрос фрилансеров и самозанятых на обучение

Проходить платные курсы в 2021 году оказались готовы 69% фрилансеров, согласно совместному исследованию фриланс-биржи FL.ru, образовательной платформы «Нетология» и IT-холдинга TalentTech, результаты которого 11 марта оказались в распоряжении «Известий».

Большинство фрилансеров и самозанятых готовы потратить на обучение от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в год — так ответили 21% респондентов. Второй по популярности средний чек составил от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, так ответили 19% респондентов. Учиться только бесплатно хочет 31% опрошенных.

В 2020 году бесплатно обучались 35% фрилансеров. Среди тех, кто выбирал платное обучение, 10% фрилансеров потратили за год свыше 50 тыс. рублей, 20% — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, 18% — от 5000 до 15000 рублей, 12% — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей и 4% — до 1 тыс. рублей.

«Рост числа фрилансеров, которые только пришли в сферу в 2020 году и готовы тратить небольшие суммы денег на получение навыков, продемонстрировал необходимость расширения линеек бесплатных курсов со стороны образовательных платформ. Например, в «Нетологии» количество специалистов, обучающихся на бесплатных программах, в 2020 году выросло больше, чем в два раза. Но при этом, большинство специалистов <...> через 2-3 месяца переходили на платные длинные программы, чтобы полноценно закрыть потребности в знаниях», — рассказала генеральный директор образовательной компании Марианна Снигирева.

Главные мотивы получения дополнительного образования, по сведениям аналитиков, для самозанятых и фрилансеров оказались: повышение квалификации (47%), наработка заданий под руководством наставника-практика (25%) и освоение профессии с нуля (23%).

Самыми востребованными в 2021 году фрилансеры считают знания относящиеся к digital-сферам таким как: дизайн и UX (41%), маркетинг (40%), программирование (32%).

По мнению специалистов, большинство фрилансеров, которые приходили учиться, работали раньше по абсолютно не связанным с IT и digital-профессиям. Отмечается, что в 2021 году тренд на переобучение и уход специалистов на фриланс не только сохранится, но и увеличится.

В исследовании в феврале приняли участие более 1000 респондентов.