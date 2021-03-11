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Затонувший у берегов Румынии сухогруз оказался эстонским

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Затонувший у берегов Румынии сухогруз Volgo Balt 179 не принадлежит России, граждан РФ на его борту нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте «Интерфаксу» 11 марта.

«Судно принадлежит эстонской компании, шло под флагом Коморских островов. Экипаж целиком украинский, россиян нет», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что судно перевозило уголь из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу.

В Генеральном консульстве России в Констанце «Известиям» сообщили, что, по предварительной информации, на судне находились украинские моряки. Данные о россиянах проверяют.

В Российском профсоюзе моряков рассказали «РИА Новости», что сухогруз Volgo Balt 179 ходил под флагом Коморских островов, а судовладельцем является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev.

Как сообщается на сайте перевозчика, экипаж Volgo Balt 179 состоит из 13 человек – 12 мужчин и одной женщины, все они граждане Украины.

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