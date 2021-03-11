В Госдуме оценили слова японского политолога о Южных Курилах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков 11 марта прокомментировал заявление японского политолога и экс-дипломата Акио Каватао о необходимости демонстрировать готовность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России.

По словам Новикова, исходя из этого заявления складывается ощущение, что в японском политикуме снова появилось желание обострить тему того, что в Японии называют проблемой «северных территорий».

«Ничего нового в этой ситуации нет... Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории», — сказал депутат RT.

Ранее 11 марта сообщалось, что Кавато в статье на портале Newsweek Japan для решения проблемы Южных Курил предложил продемонстрировать России способность Японии заблокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются ключевыми маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами».

15 февраля член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов заявил, что Японии и России нужно заключить мирный договор без всяких предварительных условий. Ранее в этот день генсекретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что Япония собирается упорно добиваться решения территориального вопроса с РФ.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 7 февраля заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на «северные территории».