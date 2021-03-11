В Госдуме оценили слова японского политолога о Южных Курилах
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков 11 марта прокомментировал заявление японского политолога и экс-дипломата Акио Каватао о необходимости демонстрировать готовность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России.
По словам Новикова, исходя из этого заявления складывается ощущение, что в японском политикуме снова появилось желание обострить тему того, что в Японии называют проблемой «северных территорий».
«Ничего нового в этой ситуации нет... Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории», — сказал депутат RT.
Ранее 11 марта сообщалось, что Кавато в статье на портале Newsweek Japan для решения проблемы Южных Курил предложил продемонстрировать России способность Японии заблокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются ключевыми маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами».
15 февраля член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов заявил, что Японии и России нужно заключить мирный договор без всяких предварительных условий. Ранее в этот день генсекретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что Япония собирается упорно добиваться решения территориального вопроса с РФ.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 7 февраля заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.
По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на «северные территории».