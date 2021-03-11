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В России предложили выделить средства из бюджета на маркировку молока

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину проработать вопрос, касающийся дополнительной поддержки производителей готовой молочной продукции, в связи с введением обязательной маркировки. В Минсельхозе оценили необходимые субсидии в 8,6 млрд рублей. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания.

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Отмечается, что это нужно «для сохранения стоимости молочных продуктов в пределах инфляции». Также подчеркивается, что такое поручение было дано по итогам встречи, прошедшей 16 февраля, а представить предложения по соответствующему вопросу ведомства должны до конца месяца.

Кроме того, согласно протоколу, о необходимости соответствующей поддержки заявила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Она указала на то, что молочной отрасли нужно свыше 8,6 млрд рублей для возмещения затрат производителей на приобретение оборудования, которое требуется для нанесения и считывания кодов маркировки.

В свою очередь в Национальном союзе производителей молока в ходе совещания оценили рост стоимости молочной продукции в 4% из-за введения маркировки. Помимо этого в союзе сообщили о необходимости корректировки цены кода маркировки для всех категорий молочных продуктов.

В декабре 2020 года правительство России утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочной продукции. Этот процесс начнется с 1 июня 2021 года, причем первыми будут маркировать сыр и мороженое.

С 1 сентября 2021 года начнется маркировка молочной продукции с длительным сроком хранения — от 40 дней, а продукции со сроком хранения до 40 суток — с 1 декабря 2021 года.

Не будут подлежать маркировке молочные продукты, которые упакованы непромышленным способом в организациях розничной торговли, массой нетто 30 г и менее, детское питание для детей до трех лет, а также специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.

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