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Полтора миллиарда подарков и рекордные просмотры в «Моментах»: как в «ОК» отметили 8 Марта

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«Одноклассники» подвели итоги активности в коммуникационных сервисах во время празднования Международного женского дня. В период с 6 по 8 марта пользователи соцсети отправили более 1,4 млрд виртуальных подарков, делились праздничным настроением в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» и традиционно отправляли много открыток и стикеров в личных сообщениях.

Пользователи «ОК» в этом году впервые использовали для поздравлений любимых женщин новый сервис «Моменты», который позволяет публиковать фото и видео, доступные 24 часа. С помощью «Моментов» девушки делились праздничными эмоциями и реагировали на публикации друг друга, а мужчины записывали поздравительные видео и публиковали фото с весенними стикерами. В результате по сравнению со средними показателями сервиса в новогодние праздники число просмотров «Моментов» увеличилось в 1,5 раза, а количество реакций пользователей на них — в 2 раза.

В дни больших праздников в «ОК» любят выражать эмоции с помощью ярких способов коммуникации — подарков, стикеров и открыток. В этом году праздник 8 Марта побил все рекорды. Каждая третья жительница нашей страны (33,5 млн пользовательниц) получила подарок в «ОК», а стикеры разошлись по всему миру: с их помощью было отправлено более 12,5 млн поздравлений, причем 5,5 млн из них были загружены самими пользователями.

Больше всего подарков в соцсети получила пользовательница из Вологды: ей отправили 8,5 тыс. поздравлений с Международным женским днем. Самым щедрым на виртуальные поздравления оказался житель Белгорода: он выслал девушкам более 7,5 тыс. подарков к 8 Марта.

Лидером по количеству отправленных подарков к Международному женскому дню среди российских регионов остается Москва. На втором месте оказался Екатеринбург, замыкает тройку Краснодар.

Самые активные города России по количеству отправленных подарков

  1. Москва
  2. Екатеринбург
  3. Краснодар
  4. Новосибирск
  5. Самара
  6. Санкт-Петербург
  7. Воронеж
  8. Ростов-на-Дону
  9. Нижний Новгород
  10. Казань

Среди подарков в «ОК» наибольшей популярностью уже много лет пользуются розы. Топ-3 тематических подарков возглавил букет из разноцветных роз «С 8 Марта! Женского счастья!» — его отправили более 15 млн раз. На втором месте — букет с надписью «С 8 Марта! Желаю тебе счастья», который дарили девушкам 13 млн раз. Замыкает тройку лидеров букет из цветов в виде восьмерки, получивший 11 млн отправок.

Атмосферу праздника для пользовательниц «ОК» создавали персонализированные мультфильмы, в которых главная героиня и ее друзья отправятся на прогулку. В 2021 году количество просмотров подобных видеопоздравлений от нейросети выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а оценка «класс» к ним — в 3 раза. Эти ролики делает нейросеть, выбирая фотографии наиболее близких друзей героя видео. Технология распознавания лиц и уведомления от соцсети о том, что пользователь участвует в ролике друга, помогают узнать о мультфильме большой аудитории, а реакции людей делают его широко известным.

В честь праздника 8 Марта в соцсети прошел фотомарафон #СамаяЛучшая. Пользователи таким образом поздравляли своих мам, бабушек, сестер и дочерей с праздником весны. Всего за три праздничных дня к марафону присоединились 40 тыс. участников в соцсети, которые делились фотографиями тех, кто каждый день поддерживает и заботится о них.

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