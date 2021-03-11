Суд в Париже рассмотрит апелляцию на приговор Винника 18 мая

Апелляционный суд Парижа начнет рассмотрение апелляции на приговор россиянина Александра Винника 18 мая. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда в четверг, 11 марта.

«Я предлагаю начать 18 мая, во вторник», — привел слова судьи корреспондент.

Отмечается, что стороны согласились с предложенной датой. На данный момент суд забронировал для слушаний даты до 8 июня.

На заседании присутствовали адвокат Винника Фредерик Бело и представители пострадавших от хакерских атак компаний.

В середине декабря 2020 года стало известно, что защита Винника, осужденного во Франции по обвинению в отмывании денежных средств, направила апелляцию в суд.

Также защита намерена оспорить решение о выплате компенсаций пострадавшим сторонам и штрафа.

В начале декабря 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника, обвиняемого в вымогательстве и отмывании денег, к пяти годам тюрьмы. После этого российский консул во Франции Алексей Попов заявил, что Винника необходимо экстрадировать в Россию, чтобы он предстал перед судом по предъявляемым ему обвинениям.

В октябре французский прокурор просила для Винника у суда 10 лет тюрьмы. Она настаивала, что россиянин был одним из создателей вредоносной программы Locky, которая вымогала биткоины за данные, которые сама же шифровала. Ее жертвами с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний по Франции.

Специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали три года назад во время отдыха с детьми в Греции по запросу американских властей. США обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали экстрадиции. Россиянин все обвинения отрицал и заявлял о своем согласии быть выданным России.