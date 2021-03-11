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Министерствам России и ЦБ поручили подготовить предложения по льготной ипотеке

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Центробанку, Минфину и Минстрою подготовить предложения по реализации льготных ипотечных программ, сообщается 11 марта на сайте правительства.

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Отмечается, что срок исполнения поручения — до 15 апреля.

Программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках стала частью мер поддержки, принятых правительством в ситуации борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Согласно условиям программы, сумма займа не должна быть выше 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в остальных регионах — не выше 6 млн.

Изначально планировалось, что льготная ставка будет действовать до ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021-го.

11 марта в интервью «Известиям» глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что считает целесообразным продлить программу только в 24 российских регионах, где пока не восстановился спрос на жилье, а именно в Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской и Курганской областях, Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии и ряде других.

В Госдуме также выступили против отмены льготной ипотеки в субъектах, где наблюдается высокий рост цен на жилье.

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