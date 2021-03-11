В Москве побит рекорд холода 1972 года

В Москве побит температурный рекорд 1972 года. В ночь на четверг температура опустилась до -20,2 °C. Максимальный рекорд холода был зарегистрирован в 1909 году, сообщает телеканал «Известия». 112 лет назад 11 марта в столице было почти -28 °C. Москвичей ожидает еще одна холодная ночь. К утру пятницы может подморозить до –16...–18 °C.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.