Два Ту-95МС провели плановый полет над Японским морем и Тихим океаном

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, сообщает в четверг, 11 марта, Министерство обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России. Продолжительность полета составила более девяти часов», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны добавили, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.

17 февраля сообщалось, что Су-27 сопроводили группу военных самолетов ВВС Франции над Черным морем.

В начале февраля в Минобороны РФ заявили, что российские радиолокационные станции за неделю сопроводили 33 самолета и восемь беспилотников у границ страны. Из состава дежурных по ПВО сил поднимали истребитель для недопущения нарушения госграницы страны.