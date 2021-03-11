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Министра здравоохранения Республики Алтай арестовали по делам о коррупции

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Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко арестовали на два месяца по делам о коррупции на 4,6 млн рублей. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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«Сегодня прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра здравоохранения Республики Алтай, в отношении которого возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток от представителей коммерческих организаций за поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения Республики Алтай», — говорится в сообщении.

Суд ходатайство удовлетворил и назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данным РЕН ТВ, в туалете частного дома министра были найдены 5,8 млн рублей в тайнике под досками.

Глава ведомства вместе со своим помощником Рустамом Туюнчековым были задержаны утром 10 марта по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)..

По данным следствия, в период с марта 2020 года по февраль 2021-го министр здравоохранения и его помощник получали от руководства трех коммерческих организаций вознаграждения за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, за покровительство и пособничество на аукционах по поставке медицинского оборудования.

Общая сумма взяток, которые получили Коваленко и Туюнченков, составляет примерно 4,6 млн рублей. В отношении задержанных будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

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