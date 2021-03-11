Прощание с Лядовой пройдет в Новодевичьем монастыре

Прощание с народной артисткой РСФСР, композитором Людмилой Лядовой пройдет 13 марта в Новодевичьем монастыре. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил представитель пианистки Виталий Мирошников.

«Организаторы прощания позвонили, сообщили, что в Доме композиторов на большой сцене идет ремонт, поэтому будет Новодевичий монастырь», — сказал он ТАСС.

Мирошников отметил, что вопрос с местом захоронения артистки решается. Ее друзья и родственники обратились в столичную мэрию за разрешением похоронить ее на Новодевичьем кладбище. Как уточнил представитель, таковым было желание самой Лядовой.

О смерти артистки стало известно накануне, Лядова скончалась на 96-м году жизни.

По словам пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, композитор была человеком с задором, чувством юмора, а мелодизм ее музыки заряжал энергией. Он также назвал Лядову «удивительно веселой, доброй».

Лядова оказалась в больнице 27 февраля. Пианистку госпитализировали с 75-процентным поражением легких. На следующий день ее состояние ухудшилось, артистку перевели в реанимацию.

Людмила Лядова окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и другие артисты.