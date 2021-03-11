Гору Морозную сделают доступной для туристов в дни соревнований

Гора Морозная сможет принимать горнолыжников-любителей в дни всероссийских горнолыжных соревнований на Камчатке. На полуострове с 31 марта по 4 апреля пройдут чемпионат и кубок России по горнолыжному спорту. Заезды будут проводиться на горнолыжном комплексе «Гора Морозная». В них примут участие порядка 150 спортсменов.

В региональном министерстве спорта ИА KamchatkaMedia рассказали, что в этом году в дни проведения чемпионата на не задействованные в соревнованиях склоны пустят туристов и спортсменов-любителей. Для них будут работать парковка, вход на территорию базы сделают свободным.

Чемпионат России по горнолыжному спорту пройдет в четырех дисциплинах: слалом, слалом-гигант, супергигант и командные заезды.