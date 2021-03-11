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Авто
Aurus представил прототип электрического мотоцикла

Aurus представил прототип электрического мотоцикла

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Люксовый бренд Aurus представил прототип электрического мотоцикла, который разработан в рамках проекта «Кортеж». Небольшой видеоролик был опубликован в Instagram Минпромторга.

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«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса, — в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Мотоцикл Aurus оснащается электромотором мощностью 140 кВт (190 л.с.). Разгон до 100 км/ч составляет 3,7 с. Дизайн новинки выполнен в едином стиле с седаном Senat и будущим кроссовером марки Komendant.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе седан, лимузин, кабриолет, минивэн, внедорожник, а также мотоциклы.

8 декабря сообщалось, что компания инженера Андрея Гинзбурга, создавшая первую российскую версию электрокара «Е-мобиль», представила обновленный прототип электрического мотоцикла Punch.

Punch является полноценным мотоциклом с электродвигателем вместо двигателя внутреннего сгорания. Мотор имеет мощность на 11 или 15 кВт.

Вместе с силовой установкой работают два блока литий-ионных аккумуляторов. Они быстросъемные, отстегиваются подобно кофрам и заряжаются прямо в квартире. Максимальная скорость электромотоцикла Punch составляет 120 км/час.

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