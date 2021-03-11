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Циклон накроет Петропавловск-Камчатский

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Петропавловск-Камчатский оказался в зоне действия циклона. Пик непогоды ожидается в вечерние часы 11 марта. Синоптики предупреждают о сильном ветре и усилении снегопада.

Пока общественный транспорт двигается по всем направлениям. На дороги вывели комбинированные машины, которые посыпают и расчищают проезды, магистрали, обрабатывают реагентами сложные спуски и подъемы. Вывод на дороги тяжелых грейдеров планируется позже.

Руководителям предприятий рекомендовано скорректировать график работы сотрудников, чтобы по возможности исключить их нахождение на дорогах в часы пик. Это необходимо для того, чтобы у снегоуборочной техники была возможность работать без существенных помех, пишет ИА KamchatkaMedia.

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