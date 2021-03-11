Колыма готовится начать проект по подъему затонувших судов

В Магаданской области в ближайшее время стартует проект по подъему затонувших судов в акваториях Дальневосточного федерального округа. Глава региона Сергей Носов поручил качественно подготовиться к конкурсам по выбору подрядчика для проведения работ.

Ранее в Росморречфлоте сообщали, что работа по подъему затонувших судов в бухте Нагиева началась в соответствии с утвержденной программой правительства. По «дорожной карте» мероприятия на Колыме должны стартовать в феврале-марте. В ходе торгов региональное правительство определит ответственных за проведение обследования, подъема и последующего удаления корпусов четырех судов.

Если не будут сорваны сроки конкурсных процедур, то «Гусфар», «Линг», «Серес» и «Малли», затонувшие в бухте Нагиева, увидят свет, пишет ИА MagadanMedia.

В Дальневосточном федеральном округе обнаружено порядка 580 затопленных судов и кораблей, 235 из которых необходимо поднять и утилизировать в первую очередь. Магаданская область выступит в качестве пилотного региона, затем опыт перенесут на другие субъекты, в том числе в бухту Золотой Рог во Владивостоке.