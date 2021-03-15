Лавовый порок: чем пугает Ньирагонго

Состояние вулкана Ньирагонго, расположенного на территории Конго, встревожило ученых: его кратер наполнился магмой. В случае землетрясения и растрескивания конуса может случиться масштабная природная катастрофа. Что происходит с вулканом — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Вулкан расположен в африканских горах Вирунга на приграничной с Руандой территории Конго
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Главная особенность Ньирагонго — очень жидкая и текучая лава. Это связано с низким содержанием в ней силикатов
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Скорость потоков такой жидкой лавы может достигать 100 км/ч, поэтому ученые называют Ньирагонго самым опасным на Земле
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Ньирагонго на протяжении всей своей жизни очень активен. С 1882 года здесь зафиксировано 34 извержения. Некоторые периоды его активности затягиваются на многие годы
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
В 1977 году произошло одно из самых сильных его извержений, тогда погибли несколько сотен человек
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Диаметр вулканического кратера — 2 км, а его глубина — 250 м. В нем на протяжении последних лет постоянно бурлит лавовое озеро
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Местные ученые все время ведут наблюдение за опасным объектом и делают необходимые замеры
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Исследователь Оноре Чираба, посвятивший наблюдению за вулканом всю свою жизнь, регулярно фотографирует озеро лавы
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
«Чем больше магмы поднимается в кратер, тем больше он расширяется. Нам нужно знать, где именно это происходит», — говорит ученый
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Кинг Бириндва измеряет размеры кратера с помощью приборов
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Эти показания наряду с данными о подземных толчках, температуре, газовой активности позволяют спрогнозировать дальнейшее поведение вулкана
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Вовремя объявленная эвакуация может предотвратить повторение трагедии в близлежащем городе Гома
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
В 2002 году в результате извержения 250 жителей Гомы погибли, 120 тыс. человек остались без крова
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
В последнее время ученые заметили, что уровень лавового озера стал расти быстрее, а кратер все больше расширяется
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Вулканическая активность последних лет схожа с той, что наблюдалась перед извержениями 1977 и 2002 годов
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Фото: REUTERS/Hereward Holland
Достаточно умеренной силы землетрясения и небольшой трещины — и потоки раскаленной лавы хлынут вниз
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