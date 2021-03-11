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В Махачкале началась операция по задержанию вооруженного бандита

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В Махачкале проходит спецоперация по задержанию бандита, оказавшего вооруженное сопротивление, сообщает в четверг, 11 марта, Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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По его данным, спецслужбы получили информацию, что сторонник одной из международных террористических организаций готовит теракт. Таким образом, было принято решение о его задержании.

«Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь. Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу», — говорится в релизе.

Спецоперация вступила в активную фазу, подчеркнули в комитете.

Ранее в этот же день в Советском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции.

В октябре 2020 года в Грозном произошло столкновение правоохранителей с боевиками, в результате которого были ликвидированы четверо злоумышленников. Двое силовиков погибли.

Тогда же в Октябрьском районе Грозного был введен режим КТО. Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике было возбуждено уголовное дело по факту гибели силовиков.

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