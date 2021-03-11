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Центру по работе с особенными детьми в ЕАО выделили более 7 млн рублей

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Центр образования «Ступени», который ведет работу с особенными детьми, получит на обновление материально-технической базы 7,3 млн рублей. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Образование».

Учреждение закупит швейное и кулинарное оборудование, проекторы, интерактивные средства обучения, компьютеры, учебные материалы. Для кабинетов дефектологов, психологов и логопедов приобретут профессиональные столы.

По словам замдиректора Центра по учебно-методической работе Ирины Колесник, которые приводит ИА EAOMedia, современное оборудование с отдельными зонами для учителя и ученика, которое оснащено интерактивными панелями и специальным ПО, поможет специалистам более эффективно проводить коррекционные занятия с детьми.

После дооснащения и модернизации кабинета технологии появится возможность полноценно обучать детей кулинарии. Туда купят духовой шкаф и бытовую технику. Обновится оборудование и для модуля «Швейное дело». Перемены ждут и другие помещения.

Так, в зале адаптивной физкультуры установят интерактивную стену «Спортбол». Для учителей химии и биологии закупят специализированные столы и индивидуальную лабораторию. Расслабиться после учебных нагрузок ребята смогут в обновленной сенсорной комнате.

В центре образования «Ступени» проходит обучение 81 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Уроки проводятся очно и дистанционно. Во время обучения воспитанники получают не только психолого-педагогическую, но и медико-социальную и правовую помощь.

В феврале сообщалось, что ЕАО в этом году получит 3,027 млрд рублей на реализацию национальных проектов. По словам вице-губернатора Дмитрия Братыненко, правительство будет постоянно следить за ходом работ и освоением средств.

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