В РФ предложили снизить ставки по старым ипотечным кредитам обманутым дольщикам

Фонд защиты прав граждан ― участников долевого строительства предложил снизить ставки обманутым дольщикам по ранее оформленным ипотечным кредитам. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

«Мы предложили решение этой проблемы. Таким гражданам [обманутым дольщикам], конечно, компенсировать нужно процентную ставку в плане снижения ― снижения хотя бы до 7%, до 6%, а может быть, и меньше», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Генеральный директор фонда подчеркнул, что ставки нужно снизить как минимум на период, пока дома обманутых дольщиков не будут введены в эксплуатацию или пока этим людям не выплатят компенсацию.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям нужно сделать все, чтобы в стране исчезло понятие «обманутый дольщик». Он отметил, что все риски должны делить между собой банки, государство и застройщики.

В сентябре 2020 года Верховный суд России утвердил право обманутых дольщиков в случае отказа от договора из-за задержки сдачи объекта получить компенсацию в размере разницы в цене с аналогичным объектом.

Спустя месяц правительство разрешило обманутым дольщикам повторно использовать маткапитал. Речь идет о тех участниках долевого строительства, которые получили компенсацию вместо готового жилья.