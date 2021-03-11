На станции метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге произошло задымление

В петербургском метро на станции «Маяковская» произошло задымление. Об этом 11 марта сообщил сообщает Telegram-канал подземки.

По информации метрополитена Санкт-Петербурга, с 8:31 поезда следовали через станцию «Маяковская» без остановки «по техническим причинам».

Как сообщали очевидцы, при подъезде к станции в тоннеле загорелся кабель, был открытый огонь, передает телеканал 78. С 9 января в наземном вестибюле «Маяковской» проводится капитальный ремонт, который продлится 11 месяцев.

С 8:59 движение поездов на участке Невско-Василеостровской линии от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского» было частично прекращено. Четыре станции зеленой ветки — «Беговая», «Приморская», «Василеостровская» и «Площадь Александра Невского 1» — закрывали на вход.

В 9:21 руководство метрополитена приняло решение о полной остановке движение по третьей линии петербургского метрополитена. В 9:34 работа Невско-Василеостровской линии возобновилась.

Ранее, 31 января, станцию метро «Площадь Восстания» петербургского метрополитена закрывали из-за обнаружения бесхозного предмета. Поезда следовали через станции «Площадь Восстания» и «Маяковскую» на проход.