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Господдержку окажут пчеловодам четырех районов Хабаровского края

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Названы районы, пчеловоды которых получат поддержку от государства. Итоги конкурса на предоставление субсидии подвели в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Как пишет ИА AmurMedia, 0,5 млн рублей распределят между Хабаровским, Нанайским, Вяземским районами и районом имени Лазо. Из средств краевого бюджета будет выделено около 70% суммы, остальное составят вложения муниципалитетов.

Средства субсидии можно будет направить на компенсацию затрат на приобретение препаратов для пчел, специализированного инвентаря и оборудования для разведения и ухода за пчелами, а также для покупки семян медоносов и сахара для кормления пчел.

Кроме этого для сельхозпроизводителей министерство предоставит грантовую поддержку на создание или развитие фермерского хозяйства.

Основная доля хозяйств, занимающихся пчеловодством, находится в Бикинском, Вяземском, Нанайском, Комсомольском, Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо. В них содержится порядка 90% от общего количества пчелосемей в крае.

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