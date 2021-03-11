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Кабмин поручил представить предложения по модернизации инфекционной службы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ведомствам до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы. Об этом в четверг, 11 марта, пишет пресс-служба правительства.

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«С учетом опыта пандемии Минздрав, Роспотребнадзор и Минфин должны до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы», — говорится в сообщении.

Указано, что конечный документ будет синхронизирован с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения.

16 февраля стало известно, что правительство России выделит более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование медицинских организаций. В пресс-службе кабмина тогда отметили, что из-за распространения коронавирусной инфекции нагрузка на медучреждения остается высокой.

Ранее, 5 февраля, вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 558 млрд рублей.

По ее словам, в 2021 году на эти цели планируется выделить 100 млрд рублей, процесс модернизации затронет более 3 тыс. медучреждений. При успешной реализации в регионах эффект от принимаемых мер смогут наблюдать в 2021 году уже около 40 млн россиян, отметила она.

Кроме того, вице-премьер уточнила, что цифра будет корректироваться год от года в большую сторону.

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