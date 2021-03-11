Названа доля контролирующих расходы своих детей родителей в России

Четверть родителей в России не контролирует карманные расходы подростков, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, данные которого поступили 11 марта в распоряжение «Известий».

В опросе, проведенном с 25 февраля по 9 марта, приняли участие родители детей от 7 до 17 лет из всех регионов страны.

Среди родителей учеников начальной школы лишь 14% не интересуются тем, как потрачены карманные деньги. Среди родителей 11–14-летних подростков так поступает уже каждый четвертый (25%), а среди родителей 15–17-летних — 37%. По словам респондентов, они доверяют детям и стремятся дать им возможность самостоятельного планирования бюджета.

Также респонденты рассказали о размерах сумм на карманные расходы. Подросткам и старшеклассникам чаще дают большие суммы по сравнению с малышами.

Три четверти родителей 7–10-летних детей (76%) выделяют им на карманные расходы менее 1 тыс. рублей в месяц. Еще 10% дают 1–3 тыс. рублей. Лишь 3% родителей младшеклассников выделяют детям свыше 3 тыс. рублей.

Родители подростков 11–14 лет ограничили траты 1 тыс. рублей в месяц — таковых 64%. 24% респондентов выдают в месяц от 1 тыс. до 3 тыс. рублей и лишь 3% родителей назвали сумму больше 3 тыс.

У старшеклассников расходов карманных денег больше: до 1 тыс. рублей выделяют 39% родителей, 1–3 тыс. рублей — 35%, 3–5 тыс. рублей — 12%, 5–10 тыс. — 4%, более 10 тыс. — 2%. Как правило, в эту сумму входят не только расходы на питание вне дома, но и транспортные расходы и покупка одежды, уточняется в исследовании.

Ранее, 19 февраля, исполнительный директор швейцарской Ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей порекомендовал родителям обучать своих детей обращению с финансами как можно раньше, примерно с шести лет. По словам эксперта, лучшим способом для освоения финансового планирования для ребенка являются карманные деньги. С подросткового же возраста можно обучать детей основам управления инвестиционным портфелем, отметил Фрей.