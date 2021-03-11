Google предупредила о введении налога для YouTube-блогеров за пределами США

Компания Google может обязать с июня текущего года блогеров платформы YouTube со всего мира платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

Отмечается, что это затронет только тех авторов, которые монетизировали свой контент.

«С июня 2021 года компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense. Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%», — говорится в сообщении от 11 марта.

Отмечается, что блогеры из США уже оплачивают налог. При этом специалисты Google и YouTube не будут давать рекомендации по заполнению документов, в компании только посоветовали по всем вопросам обращаться к налоговому консультанту. Подавать документы необходимо каждые три года.

Как объяснили в Google, меры необходимы для соответствия требованиям Службы внутренних доходов США. Согласно правилам этого ведомства, корпорация должна «собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США» и «в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США», уточняет «Газета.ру» в четверг, 11 марта.

Накануне, 10 марта, компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России контент из поисковой выдачи.

По действующему российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой имеется перечень таких страниц.