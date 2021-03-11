Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Крыму назвали встречу западных стран в ООН клоунским междусобойчиком
Общество
Кабмин поручил представить предложения по модернизации инфекционной службы
Общество
СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян
Интернет
Google предупредила о введении налога для YouTube-блогеров за пределами США
Общество
Сотрудники компаний перечислили плюсы удаленной работы
Общество
Страховщики рассказали об экономии работодателей на ДМС для сотрудников
Общество
Эксперты подсчитали стоимость приготовления стопки блинов на Масленицу
Общество
Россияне поколения Y и Z назвали свои главные жертвы ради карьеры
Экономика
Счетная палата оценила использование средств ФНБ

Google предупредила о введении налога для YouTube-блогеров за пределами США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Google может обязать с июня текущего года блогеров платформы YouTube со всего мира платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

Отмечается, что это затронет только тех авторов, которые монетизировали свой контент.

«Если взять и закрыть YouTube, мы многих лишим заработка»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о блокировке иностранных интернет-ресурсов, итогах совещания с президентом и ограничениях в период пандемии

«С июня 2021 года компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense. Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%», — говорится в сообщении от 11 марта.

Отмечается, что блогеры из США уже оплачивают налог. При этом специалисты Google и YouTube не будут давать рекомендации по заполнению документов, в компании только посоветовали по всем вопросам обращаться к налоговому консультанту. Подавать документы необходимо каждые три года.

Как объяснили в Google, меры необходимы для соответствия требованиям Службы внутренних доходов США. Согласно правилам этого ведомства, корпорация должна «собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США» и «в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США», уточняет «Газета.ру» в четверг, 11 марта.

Накануне, 10 марта, компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России контент из поисковой выдачи.

По действующему российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой имеется перечень таких страниц.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021