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Поджог мог стать причиной пожара в многоэтажке в Биробиджане

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Пожар произошел 10 марта в районе 22:00 в многоэтажном жилом доме в Биробиджане. Горело здание на улице Миллера. Пожарных вызвал один из жильцов, который почувствовал запах дыма.

Выяснилось, что загорелся диван, загромождавший проход на лестничной площадке. На месте работали 16 человек личного состава и три единицы техники. Из дома были эвакуированы 11 человек. Пострадавших нет.

В результате сгорел диван, закоптились потолок и стены 3-го, 4-го и 5-го этажей. Во время осмотра инспекторы государственного пожарного надзора пришли к предварительному выводу, что причиной возгорания мог стать поджог.

По факту случившегося проводится проверка. Материалы дела передадут правоохранительным органам для установки виновных, пишет ИА EAOMedia.

9 марта сообщалось о крупном пожаре в квартире в Томаринском районе Сахалинской области. При ликвидации горения были найдены тела трех детей 1, 3 и 4 лет. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

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