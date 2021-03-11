В Екатеринбурге разгорелся скандал из-за платной парковки

Бизнесмены в Екатеринбурге оборудовали на земле возле одного из жилых комплексов шлагбаум и требуют с жильцов деньги за парковку автомобилей. Об этом в среду, 10 марта, сообщил сайт E1.ru.

По его данным, за месяц обслуживания коммерсанты требуют 2500 рублей. Жильцы ЖК «Московский квартал» вечером 10 марта собрались возле установленной бизнесменами будки и потребовали встречи с руководством.

Всего на собрании присутствовали около 50 человек. По сведениям издания, жильцы так и не смогли добиться своей цели. А в УМВД по Екатеринбургу изданию пояснили, что конфликтных ситуаций допущено не было, пишет REGNUM.

По факту установки шлагбаума и «захвата» земельного участка под платную парковку прокуратура начала проверку, в том числе с привлечением специалистов управления Росреестра по Свердловской области, земельного комитета администрации Екатеринбурга, администрации Ленинского района Екатеринбурга, сотрудников полиции.

«С участием специалистов указанных ведомств запланировано проведение выездной проверки соблюдения требований земельного законодательства», — приводят сообщение ведомства «Вечерние ведомости».

Прокуратура также направила запрос о предоставлении информации в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и администрацию города о законности использования земельного участка.

4 марта сообщалось, что в Иркутске к административной ответственности привлекли водителя внедорожника, который нарушил правила остановки. Он оставил автомобиль на проезжей части, тем самым создав транспортный затор.