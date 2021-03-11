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Арктический университет подготовит специалистов для хабаровского АПК

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Кадры для сельскохозяйственной отрасли Хабаровского края будет готовить Арктический агротехнологический университет. Соответствующее соглашение подписал врио губернатора Михаил Дегтярев с руководством вуза.

Хабаровский край намерен самостоятельно обеспечивать себя овощами

Сейчас регион испытывает дефицит высококвалифицированных специалистов для АПК. Наиболее востребованы ветеринары, агрономы и зоотехники.

По словам Дегтярева, которые приводит ИА AmurMedia, региональное правительство уже принимает меры по ликвидации кадрового голода. В частности, осенью 2020 года в рамках договора с Дальневосточным государственным аграрным университетом в этом вузе начали учиться 44 хабаровских студента.

Новое соглашение, заключенное с Арктическим университетом, позволит расширить возможности для получения высококвалифицированных специалистов для собственного АПК. Так, университет выделит целевые места на обучение студентов в рамках квоты приема за счет федерального бюджета на 2021–2022 учебный год.

Кроме этого, Арктический университет обеспечит научное сопровождение проектов и внедрение современных разработок в АПК Хабаровского края.

В начале декабря сообщалось, что в Хабаровском крае позитивная динамика отмечена в области производства тепличных овощей. На начало ноября в регионе было собрано на 38% больше овощей, чем за аналогичный период годом ранее.

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