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Страховщики рассказали об экономии работодателей на ДМС для сотрудников

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В России в 2021 году работодатели в основном собираются экономить на добровольном медицинском страховании (ДМС) своих сотрудников. Об этом заявили РБК в крупных страховых компаниях в четверг, 11 марта.

Так, примерно 5–15% корпоративных участников рынка отказывались от услуг ДМС и не продлевали договоры в конце прошлого и в I квартале нынешнего года. Чаще всего это были небольшие компании, пострадавшие от пандемии.

Полис временно недоступен: малый бизнес отказывается от ДМС
Спрос на добровольное медицинское страхование сотрудников восстановится лишь через несколько лет

По словам заместителя генерального директора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрия Попова, ситуация с пролонгацией договоров пока «рабочая», но крупные компании реже, чем маленькие, отказываются от медстрахования.

Гендиректор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи отметил, что в IV квартале 2020 года россияне стали чаще обращаться за медпомощью, «лечили то, что не смогли пролечить в период локдауна, или же последствия ковида». Это привело к росту расходов работодателей на ДМС и их желанию оптимизировать траты.

Эксперт допустил, что 10% клиентов могут снизить бюджет на ДМС. Совсем откажутся от медстраховки для своих сотрудников, по его мнению, 5–7% работодателей.

Около 70% корпоративных клиентов стараются не выходить за рамки бюджетов на ДМС.

Директор по андеррайтингу личных видов страхования «Согласия» Олеся Сабанова заявила, что еще в конце прошлого года компании с численностью сотрудников до 100 человек, пострадавшие от пандемии, начали отказываться от медстраховки для сотрудников. Доля отказов была незначительной и в этом году усиления тенденции не ожидается.

В «Ренессанс Страховании» и ВСК рассказали, что уровень пролонгации договоров ДМС происходит в плановом порядке.

Директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахования» Александр Ляпунов сообщил, что кризис и ограничения из-за пандемии затронули в основном малый бизнес, а это не главный клиентский сегмент крупных страховщиков. Он подчеркнул, что некоторые компании расширяют расходы на медстрахование, в том числе для регулярного тестирования сотрудников на коронавирус.

В августе прошлого года «Известия» со ссылкой на страховщиков писали, что многие сотрудники малого и среднего бизнеса остались без ДМС. Отмечалось, что на таких предприятиях работает более 15 млн человек. Компании отказывались от этой услуги во время пандемии коронавируса.

Компании, которые по-прежнему оплачивают персоналу страховку, выбирают полисы с франшизой или сокращенные программы. По мнению экспертов, восстановление спроса произойдет через несколько лет.

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